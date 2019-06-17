СЕГОДНЯ 14:13 2019-06-17T14:52:45+03:00

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Новокузнечанин ради эксперимента поджег внедорожник. В результате его действий машина серьезно пострадала.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, полицейским поступил сигнал о возможном поджоге автомобиля «Лада 4х4» в одном из городских дворов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался местный 19-летний житель, который совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что он проходил мимо автомобиля, когда увидел вытекающую из-под него дорожку бензина. Тогда горожанин решил поджечь ее и проверить, что будет с автомобилем.

- В результате поджога выгорел салон транспортного средства, поврежден задний мост и лакокрасочное покрытие, - сообщили подробности в ведомстве. - Сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Против мужчины возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU