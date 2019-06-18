Из-за строительства кольцевой развязки в Ленинском районе Кемерова перекроют движение

СЕГОДНЯ 03:23 2019-06-18T03:23:51+03:00

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В Кемерове дорожники приступили к строительству кольцевой развязки на пересечении Притомского и Московского проспектов с бульваром Строителей. Из-за этого схема движения в этом районе будет временной изменена.

Так, уже вечером 17 июня движение автотранспорта в районе пересечения бульвара Строителей и проспекта Притомского уже было перекрыто. Об этом сигнализируют установленные знаки. Закрыто движение на следующих участках:

- на проспекте Притомском, участок от бульвара Строителей до улицы Волгоградской;

- на узкой части бульвара Строителей от дома №3 до Московского проспекта;

- на широкой части бульвара Строителей от кинотеатра «Аврора» до Притомского проспекта.

Объехать участок, где ведутся работы, можно по проспекту Октябрьскому, далее по улице Волгоградской и проспекту Притомскому. Также автомобилистам рекомендуют воспользоваться альтернативными путями объезда: по проспекту Ленина, проспекту Химиков, улице Тересковой и по автодороге через Металлплощадку.

- Для обеспечения пропуска автомобильного трафика будет изменён режим работы светофора на перекрестке Притомского проспекта и улицы Волгоградской, проспекта Октябрьского и улицы Волгоградской, проспекта Октябрьского и бульвара Строителей, а также запрещен левый поворот с проспекта Октябрьского на улицу Волгоградскую в обоих направлениях, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU