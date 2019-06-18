В поисках уборной кемеровчанин проломил кирпичную стену

СЕГОДНЯ 04:18 2019-06-18T04:18:42+03:00

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Кемеровчанин испытывал такое нестерпимое желание справить нужду, что проник на охраняемый объект и молотком проломил там кирпичную стену. Нетерпеливого горожанина задержали бойцы Росгвардии.

На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о том, что на территории охраняемого объекта находится посторонний. И действительно: когда стражи порядка прибыли на место, они обнаружили, что в гараже горит свет. А позже они увидели и проход, который вел из заброшенного помещения на охраняемый объект. Бойцы Росгвардии потребовали, чтобы находящийся внутри человек добровольно вышел, и вскоре через проход из гаража вылез мужчина.

36-летний кемеровчанин – к слову, уже судимый ранее за кражу – признался, что пробил при помощи гаража дыру в стене заброшенного гаража. И через нее уже проник в соседнее помещение. Там ничего ценного не оказалось, и мужчина пробил следующую стену, которая вела в охраняемый гараж. Мужчина уверял, что сделал это оттого, что испытывал непреодолимое желание справить нужду.

- Для выяснения истинных намерений кузбассовца бойцы Росгвардии передали подозреваемого сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU