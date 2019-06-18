СЕГОДНЯ 05:16 2019-06-18T07:13:36+03:00

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Кемеровчане были не на шутку напуганы, когда на подъездах одного из домов появилось объявление обратиться в больницу. позже выяснилось, что в одной из квартир проживает ребенок, у которого подозревают корь.

Жители областного центра встревожены: у одного из жителей города подозревают корь - инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем и протекает тяжело.

Из-за опасной болезни кемеровчанам поставят прививки. ФОТО: Instagram/incident42

Объявление о том, что всем жителям подъезда нужно обратиться в поликлинику в процедурный кабинет, появилось на двери дома на проспекте Шахтеров. «Врачи сказали, у ребенка подозрение на корь, ждут результата анализов», - пишет один из кемеровчан, уже обратившийся в свою поликлинику и поставивший прививку. К слову, сделать это можно бесплатно, однако с собой нужно взять полис, прививочный сертификат и медицинскую карту.

ИСТОЧНИК KP.RU