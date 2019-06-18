Двух детей спасли из горящей пятиэтажки в Новокузнецке
В Новокузнецке поздно вечером 17 июня загорелась пятиэтажка. Из задымленного здания пожарные вывели двух детей.
ЧП произошло на улице Клименко. Сигнал о пожаре в оперативные службы поступил в 23.48.
- На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление. С верхних этажей по лестнице сотрудниками МЧС спасено шесть человек, двое из которых – дети, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В результате пожара в двух комнатах обгорела мебель и вещи б/у на общей площади 12 «квадратов». Предварительная причина – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Пожар ликвидирован в 0.25. На месте работали 11 человек и четыре единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU