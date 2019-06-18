2019-06-18T06:53:27+03:00
Происшествия

Двух детей спасли из горящей пятиэтажки в Новокузнецке

ЧП произошло поздно вечером
Екатерина БОРМОТОВА
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Пожарные вывели с верхних этажей дома двух детей и четверых взрослыхПожарные вывели с верхних этажей дома двух детей и четверых взрослыхФото: Юрий СОКОЛОВ
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В Новокузнецке поздно вечером 17 июня загорелась пятиэтажка. Из задымленного здания пожарные вывели двух детей.

ЧП произошло на улице Клименко. Сигнал о пожаре в оперативные службы поступил в 23.48.

- На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление. С верхних этажей по лестнице сотрудниками МЧС спасено шесть человек, двое из которых – дети, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате пожара в двух комнатах обгорела мебель и вещи б/у на общей площади 12 «квадратов». Предварительная причина – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Пожар ликвидирован в 0.25. На месте работали 11 человек и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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