Ночью в Новокузнецке полыхала легковушка
Пожар произошел на улице Циолковского
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В ночь на вторник, 18 июня, в Новокузнецке загорелась легковушка. Пожар произошел на улице Циолковского.
Сигнал о пожаре в легковом автомобиле ВАЗ-2113 поступил в оперативные службы города в 3.04.
- На момент прибытия первого подразделения автомобиль был полностью объят пламенем. В результате пожара обгорел салон и моторный отсек автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В качестве предварительной причины пожара в ведомстве назвали неисправность электрооборудования транспортного средства.
Автопожар был ликвидирован в 3.15. На месте работали шесть человек и две единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU