Ночью в Новокузнецке полыхала легковушка

СЕГОДНЯ 07:20 2019-06-18T07:20:44+03:00

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В ночь на вторник, 18 июня, в Новокузнецке загорелась легковушка. Пожар произошел на улице Циолковского.

Сигнал о пожаре в легковом автомобиле ВАЗ-2113 поступил в оперативные службы города в 3.04.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль был полностью объят пламенем. В результате пожара обгорел салон и моторный отсек автомобиля, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В качестве предварительной причины пожара в ведомстве назвали неисправность электрооборудования транспортного средства.

Автопожар был ликвидирован в 3.15. На месте работали шесть человек и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU