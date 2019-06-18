В Кузбассе из-за долгов закрыли шашлычную

СЕГОДНЯ 07:34 2019-06-18T09:14:43+03:00

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В Кузбассе приставы арестовали шашлычную из-за долгов ее хозяина перед КУМИ. Чтобы получить назад свое имущество, владельцу кафе необходимо заплатить 260 тысяч рублей.

В Прокопьевске предприниматель задолжал комитету по управлению муниципальным имуществом 260 тысяч рублей за аренду.

- Судебные приставы ознакомили предпринимателя с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного исполнения, однако задолженность так погашена и не была, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

В итоге на здание, где располагалась шашлычная, был наложен арест. Если предприниматель в течение 10 дней не оплатит всю сумму задолженности, арестованное имущество будет передано на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU