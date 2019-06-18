2019-06-18T11:44:56+03:00
Происшествия

Сотрудников кузбасской колонии обвинили в избиении

Заявление написал один из заключенных
Ирина АВТУШКО
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Судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений на теле мужчины не нашлаСудебно-медицинская экспертиза телесных повреждений на теле мужчины не нашлаФото: Тимур ХАНОВ
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Сотрудников одной из кузбасских колоний обвинили в избиении. Заявление написал заключенный.

С заявлением об издевательствах в Ижморский межрайонный следственный отдел обратился 34-летний заключенный колонии ФКУ ИК-37. По его словам, в карантинном отделении его избили сотрудники учреждения, применив при этом специальные средства. Однако назначенная судебно-медицинская экспертиза телесных повреждений, о которых говорил заключенный, не выявила. Просмотр записей с камер видеонаблюдения также подтвердил, что противозаконных действий со стороны должностных лиц не было.

- Так как осужденный указывал, что видеозаписи смонтированы, по ним была проведена судебная экспертиза, которая подтвердила подлинность видеофайлов, - добавили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области. - Очными ставками с участием осужденного, свидетелей, потерпевших доводы заявителя были опровергнуты.

За ложный донос против мужчины возбудили уголовное дело. Суд назначил ему два с половиной года лишения свободы. С учетом неотбытого срока он проведет за решеткой три года и восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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