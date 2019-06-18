В Мысках назначен исполняющий обязанности главы города
Совет народных депутатов Мысков Кемеровской области принял отставку главы города Дмитрия Иванова. Бывший градоначальник написал заявление об увольнении по собственному желанию.
На сессии городского Совета народных депутатов, которое состоялось в Мысках, депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Мысковского городского округа. Ранее Дмитрий Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию.
- Согласно Уставу города, временно исполнять обязанности главы во время его отсутствия будет его первый заместитель. Это заместитель главы МГО по городскому хозяйству и строительству Евгений Капралов, - сообщает пресс-служба городской администрации Мысков.
Напомним, Дмитрий Иванов принял решение об увольнении после ЧП, когда из-за оползня оказалось перекрытым русло реки.
ИСТОЧНИК KP.RU