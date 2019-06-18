2019-06-18T11:53:37+03:00
Общество

В Мысках назначен исполняющий обязанности главы города

Экс-глава города ушел в отставку после чрезвычайного происшествия
Екатерина РОМАНОВА
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В Мысках назначен исполняющий обязанности главы города. Фото: myskiadmin.ruВ Мысках назначен исполняющий обязанности главы города. Фото: myskiadmin.ru
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Совет народных депутатов Мысков Кемеровской области принял отставку главы города Дмитрия Иванова. Бывший градоначальник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

На сессии городского Совета народных депутатов, которое состоялось в Мысках, депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы Мысковского городского округа. Ранее Дмитрий Иванов написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- Согласно Уставу города, временно исполнять обязанности главы во время его отсутствия будет его первый заместитель. Это заместитель главы МГО по городскому хозяйству и строительству Евгений Капралов, - сообщает пресс-служба городской администрации Мысков.

Напомним, Дмитрий Иванов принял решение об увольнении после ЧП, когда из-за оползня оказалось перекрытым русло реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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