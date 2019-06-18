У каждого четвертого кузбассовца находят болезни при диспансеризации
С начала 2019 года профилактический осмотр и диспансеризацию в Кузбассе прошли 179 тысяч человек из 1 миллиона 70 тысяч. У каждого четвертого специалисты установили изменения со стороны системы кровообращения.
С марта этого года действует новый порядок прохождения диспансеризации. Теперь работодатель обязан отпускать работников на один день раз в три года для прохождения данного обследования с сохранением зарплаты.
Начальник департамента здравоохранения Кузбасса о диспансеризации.В Кемерове прошла пресс-конференция Михаила Малина о нововведениях в области прохождения профилактических осмотров и диспансеризацииЕкатерина БОРМОТОВА
В Кузбассе этот вид помощи оказывают 74 государственные медицинские организации. Кроме того, работают 12 выездных бригад, которые входят в состав районных и центральных городских больниц, ведь кузбассовцы, проживающие на отдаленных территориях, также должны иметь возможность пройти диспансеризацию.
- Есть неутешительные выводы, которые мы должны озвучивать и которые должны простимулировать наше население проходить профосмотры и диспансеризацию. У каждого четвертого, кто прошел обследование, были установлены какие-то изменения со стороны системы кровообращения. Кроме того, у одного из 230 человек выявлены онкозаболевания различной этиологии, - рассказал во вторник начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Михаил Малин.
Отмечается также, что основная доля, 58 процентов, тех, кто в Кузбассе проходит диспансеризацию, - женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU