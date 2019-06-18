2019-06-18T11:51:28+03:00
Общество

Кузбасс примет участие в акции «Великое кино Великой страны»

Она пройдет 22 июня
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кузбасс примет участие во всероссийской акции «Великое кино Великой страны». Она пройдет 22 июня – в День памяти и скорби.

В субботу в 65 городах и районах учреждения культуры и кино в рамках акции покажут фильм «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова. Легендарная картина была снята в 1971 году. В ней играли известные всем актеры отечественного кинематографа - Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант, Алексей Глазырин, и другие. По сюжету герои фильма расстались на Белорусском вокзале летом 1945-го года. Спустя четверть века они встречаются на похоронах боевого товарища. В их душах с новой силой оживает пережитое. Время не властно над их памятью: ветераны сохранили верность фронтовой дружбе, способность жертвовать собой, неистребимую любовь к жизни.

В Кемерове акция пройдет в кинозале «Кузбасскино» по проспекту Советскому, 4. В показе примут участие ветераны и труженики тыла.

Подробную информацию о кинопоказах в других городах можно узнать в ГАУК КО «Кузбасскино» по телефону 8(384-2) 36-30-31.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отец и дочь из Новокузнецка вместе продавали наркотики
В МЧС Кузбасса предупредили о грозах и граде
У каждого четвертого кузбассовца находят болезни при диспансеризации
В Мысках назначен исполняющий обязанности главы города
Сотрудников кузбасской колонии обвинили в избиении
В Кемерове эвакуировали детский лагерь
В Кузбассе из-за долгов закрыли шашлычную
Ночью в Новокузнецке полыхала легковушка
Двух детей спасли из горящей пятиэтажки в Новокузнецке
Из-за опасной болезни кемеровчанам поставят прививки
В поисках уборной кемеровчанин проломил кирпичную стену
В Кемерове перекроют движение из-за строительства кольцевой развязки
Новокузнечанин ради эксперимента поджег внедорожник
В Новокузнецке полицейские поймали веловора
Пострадавшим на производстве кузбассовцам вручили автомобили
Кузбассовец убил родного брата из-за завещания матери
Мужчину без двух пальцев разыскивают в Кузбассе
12 мест отдыха у воды и пляжная зона заработали в Новокузнецке
Строитель погиб от удара молнии в Кемерове
Ночью в Кузбассе загорелись три рядом стоящие машины
Кузбассовцы получили 25 миллионов рублей
В Кемерове отключили горячую воду
В Кемерове отремонтировали корпус областной больницы
Новокузнечанин остался в живых после падения с четвертого этажа
С улицы Весенней в Кемерове пропали все фонари