Кузбасс примет участие в акции «Великое кино Великой страны»

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-18T11:51:28+03:00

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Кузбасс примет участие во всероссийской акции «Великое кино Великой страны». Она пройдет 22 июня – в День памяти и скорби.

В субботу в 65 городах и районах учреждения культуры и кино в рамках акции покажут фильм «Белорусский вокзал» режиссера Андрея Смирнова. Легендарная картина была снята в 1971 году. В ней играли известные всем актеры отечественного кинематографа - Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант, Алексей Глазырин, и другие. По сюжету герои фильма расстались на Белорусском вокзале летом 1945-го года. Спустя четверть века они встречаются на похоронах боевого товарища. В их душах с новой силой оживает пережитое. Время не властно над их памятью: ветераны сохранили верность фронтовой дружбе, способность жертвовать собой, неистребимую любовь к жизни.

В Кемерове акция пройдет в кинозале «Кузбасскино» по проспекту Советскому, 4. В показе примут участие ветераны и труженики тыла.

Подробную информацию о кинопоказах в других городах можно узнать в ГАУК КО «Кузбасскино» по телефону 8(384-2) 36-30-31.

ИСТОЧНИК KP.RU