В МЧС Кузбасса предупредили о грозах и граде

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-18T12:27:37+03:00

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МЧС предупредило жителей Кузбасса о грозах и возможном граде. Ухудшение погоды ждет жителей области в среду, 19 июня.

По данным ведомства, днем по области ожидаются сильные дожди, гроза, возможен град. Юго-западный ветер усилится до 20 метров в секунду.

Специалисты напоминают, не стоит пережидать непогоду у недостроенных зданий, рекламных конструкций, одиноко стоящих деревьев, ЛЭП. Усиление ветра лучше переждать в помещении. Во время грозы следует отключить из сети электроприборы, не оставлять открытыми окна и балконные двери. Владельцам автомобилей лучше парковать их в гаражах или на закрытых стоянках.

Неблагоприятный прогноз подтверждают и синоптики. По данным Кемеровского гидрометцентра 19 июня по области будет облачно с прояснениями, но в большинстве районов пройдут осадки различной интенсивности. В ночь на среду температура установится в пределах +10…+15 градусов, днем потеплеет до +19…+24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU