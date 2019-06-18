2019-06-18T12:31:55+03:00
Происшествия

Отец и дочь из Новокузнецка вместе продавали наркотики

Отбывать наказание после суда они будут по отдельности
Екатерина РОМАНОВА
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Отец и дочь из Новокузнецка вместе продавали наркотики.Отец и дочь из Новокузнецка вместе продавали наркотики.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Житель города Новокузнецка поисках легких денег решил заняться распространением наркотиков. В напарники он взял собственную дочь. Бизнесменов из них не получилось: оба предстали перед судом и были осуждены.

53-летний житель города Новокузнецка испытывал большие материальные трудности. Чтобы как-то поправить положение, он устроился на работу, где можно было получить большую прибыль и очень быстро. Мужчина стал распространять наркотики синтетического происхождения. Наркотики для закладок ему предоставлял неизвестный организатор сети. К слову, эта сеть сбыта наркотиков действует по всей России.

Получив первые легкие деньги, мужчина предложил своей 29-летней дочери зарабатывать таким же образом. Женщина, воспитывающая 9-летнего сына, согласилась, и они стали разносить наркотики по местам закладок вдвоем. Длилось это недолго: с июня по август 2018 года. А потом сотрудники правоохранительных органов задержали отца с дочерью.

- Подсудимые вину в совершении преступления признали полностью. Центральный районный суд Новокузнецка 11 июня 2019 года вынес обвинительный приговор, мужчина приговорен к семи годам шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а его дочь – к шести годам шести месяцамлишения свободы в колонии общего режима, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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