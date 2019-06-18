2019-06-18T14:14:43+03:00
Общество

На дорогах Кузбасса появилась экспериментальная разметка

Желтые линии нанесли на особо опасных участках магистралей
Мария КОЛОСОВА
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Желтая разметка нанесена на особо опасных участках магистралей.Желтая разметка нанесена на особо опасных участках магистралей.
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На дорогах Кузбасса появилась экспериментальная разметка. Желтые линии нанесли на особо опасных участках магистралей.

В России эксперимент впервые провели в прошлом году. Тогда желтая разметка появилась на дорогах в Мурманской области, Карелии и Краснодарском крае. Опыт показал, что количество ДТП в результате снизилось на 30 процентов, так как разметку хорошо видно зимой на заснеженной проезжей части.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в Кузбассе желтую разделительную разметку в рамках эксперимента применили в особо опасных местах и местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. В частности, она появилась на улице Хлебозаводской и на трехкилометровом участке трассы областного значения Бийск - Мартыново - Новокузнецк в районе села Сосновка Новокузнецкой агломерации.

Напомним, что новый ГОСТ, допускающий использование желтой разметки, вступил в силу 1 июня 2018 года. Как белыми, так и желтыми могут быть все основные виды дорожных линий, разделяющих потоки и полосы движения - одинарная и двойная сплошная, прерывистая, комбинация прерывистой и сплошной. Прерывистые линии, которые используются для направления движения на перекрестках, могут быть синими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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