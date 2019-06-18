2019-06-18T15:38:41+03:00
Общество

В обход червячков: для кузбасского поселка построят новый водовод

Протяженность нового водовода составит 15 километров
Екатерина РОМАНОВА
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В обход червячков: для кузбасского поселка построят новый водовод.В обход червячков: для кузбасского поселка построят новый водовод.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Для того, чтобы обеспечить чистой водой жителей поселка Карагайлинский, будет построен новый водовод. Его протяженность составит 15 километров.

На селекторном совещании, которое провел первый замгубернатора Вячеслав Телегин, особое внимание уделялось водоснабжению поселка городского типа Краснобродский. Некоторое время назад жители жаловались на то, что в водопроводной воде плавают черви. Однако сейчас, согласно данным Роспотребнадзора, вода соответствует всем необходимым параметрам

- Для обеспечения стабильного качества и надежности водоснабжения поселка рабочая группа приняла решение о строительстве нового водовода от Карагайлинского через Прокопьевский район до Краснобродского протяженностью около 15 км, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

До этого времени забор воды по-прежнему будет осуществляться из подземной скважины. Характеристики будущего водовода и предполагаемые затраты члены рабочей группы, в которую вошли представители администрации Киселевска, Прокопьевского района и Краснобродского городского округа, будут обсуждать в течение недели. А после проектирования и государственной экспертизы начнется строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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