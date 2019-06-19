Немецкий военный самолет приземлился в Кемерове

СЕГОДНЯ 05:29 2019-06-19T05:29:02+03:00

Самолет летел из Азии в Европу с дозаправкой в Новосибирске, но в "Толмачево" была гроза Фото: Михаил Леухов

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В кемеровском аэропорту приземлился борт военно-воздушных сил Германии. Горожане опубликовали фотографии с места событий в социальных сетях.

Самолет Airbus A400M с символикой Люфтваффе бундесвера приземлился на запасном аэродроме в Кемерове 13 июня.

Самолет не стал ждать и ушел на запасной в Кемерово Фото: Михаил Леухов

- Самолет летел из Азии в Европу с дозаправкой в Новосибирске, но в 16.00 «Толмачево» оказался под грозой. Самолет не стал ждать и ушел на запасной в Кемерово. Коснулся полосы он где-то в 17.00. Улетел от нас в Германию в районе 19.00, - рассказал «Комсомольской правде» автор фотографий Михаил Леухов.

В Кемерове самолет ВВС Германии пробыл порядка двух часов Фото: Михаил Леухов

ИСТОЧНИК KP.RU