У Сергея Цивилева появился новый советник по геологии

СЕГОДНЯ 06:23 2019-06-19T07:30:28+03:00

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Внештатным советником губернатора Кузбасса по геологии был назначен Геннадий Алексеев, генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь».

Удостоверение советника Геннадию Алексееву на аппаратном совещании, которое проходило в администрации области, вручил Сергей Цивилев. У Геннадия Алексеева имеется большой опыт работы в угольной отрасли. Он - почетный работник топливно-энергетического комплекса Российской Федерации и почетный работник угольной промышленности. Алексеев является кавалером трех степеней знака отличия «Шахтерская слава», кавалер ордена Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда». Также Геннадий Алексеев - заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия). Он был награжден почетными грамотами министерств РФ, а также наградами субъектов Российской Федерации.

Справка «КП»:

Геннадий Алексеев родился 1 февраля 1957 года в поселке Заря Сорокинского района Алтайского края. В 1981 году окончил Московский горный институт с квалификацией «горный инженер», в 1999 году - Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Кандидат технических наук. Действительный член Академии горных наук.

ИСТОЧНИК KP.RU