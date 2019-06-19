Кемеровчане возмутились вырубкой деревьев на улице Весенней

СЕГОДНЯ 08:31 2019-06-19T09:46:29+03:00

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Кемеровчане возмутились, что на улице Весенней вырубают деревья. Видео со спиленными рябинами и яблонями, снятое в центре города, появилось в социальных сетях.

Кемеровчанин Александр Барков опубликовал в группе #мэруназаметку_кемерово видео, где запечатлен работник «Зеленстроя» с пилой - мужчина занимается спилом деревьев на улице Весенней. Горожанин попытался узнать, есть ли у работника разрешение на вырубку, но внятного ответа не получил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/715376" frameborder="0"></iframe> Кемеровчанин возмущен вырубкой деревьев на Весенней.Видео: Александр Барков / Facebook

Позже ситуацию прокомментировали в городской мэрии.

- На Весенней ведется реконструкция зеленых насаждений, взамен аварийных осенью будут высажены крупномерные березы, рябины и липы, а также деревья хвойных пород, - рассказали в администрации.

Отметим, что к осени на упомянутой улице появятся 33 новых фонаря. Они будут располагаться по обеим сторонам бульварной части Весенней. Сейчас специалисты ведут подготовительные работы, прокладывают линии электроснабжения, монтируют закладные элементы для крепления опор.

ИСТОЧНИК KP.RU