СЕГОДНЯ 08:44 2019-06-19T09:55:08+03:00

Из обратившихся в больницы привитыми оказались только 974 человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из них около четырех тысяч - это дети и подростки

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От укусов клещей в Кузбассе пострадало более 18 тысяч человек. Из них около четырех тысяч - это дети и подростки до 17 лет.

По данным Роспотребнадзора, в больницы области с жалобами на присасывание клещей обратились 18 194 человека, из них 4070 - это дети и подростки в возрасте до 17 лет. Показатели оказались выше, чем в прошлом году. Тогда к медикам обратился 15 021 человек, в том числе 3006 детей.

Больше всего жалоб на укусы клещей поступило от жителей Кемерова - 4282, Новокузнецка - 2711, Прокопьевска - 866 и Юрги - 754; районов: Крапивинского - 500, Мариинского - 503, Тисульского - 614, Топкинского - 518 и Тяжинского - 811 человек.

Из обратившихся привитыми оказались только 974 человека - это 5,4 процента от общего числа.

На наличие антигена клещевого вирусного энцефалита специалисты исследовали 6357 клещей, он был обнаружен в 158 клещах. Также 1475 клещей были исследованы на наличие боррелий, возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза человека. В 424 клещах обнаружены боррелии, в 58 - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека, в 42 - возбудители гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В ведомстве добавили, что экстренную профилактику иммуноглобулином получили 10 719 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU