2019-06-19T09:58:48+03:00
Общество

На угольном разрезе в Мысках временно приостановлены работы

Сотрудники разреза вынужденно остались без работы
Екатерина РОМАНОВА
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На угольном разрезе в Мысках временно приостановлены работы. ФОТО: vostokcoal.ruНа угольном разрезе в Мысках временно приостановлены работы. ФОТО: vostokcoal.ru
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После схода породы с борта отвала на разрезе «Кийзасский» временно приостановлены все работы. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Как сообщает автор поста, 18 июня стало известно, что все горные и прочие работы, которые проводились на разрезе, временно приостановлены. Из-за этого горняки вынужденно остались без работы. По данным автора поста, порядка 100 семей находятся в неведении: когда возобновится добыча угля, будет ли у них работа и возможность кормить семьи и оплачивать кредиты.

Напомним, из-за схода породы бортового отвала на разрезе «Кийзасский» оказалось перекрытым русло реки Большой Кийзас. Также оползень повредил опоры линии электропередачи, которая находилась в резерве одного из местных разрезов. Вскоре после ЧП на разрезе пост главы города Мыски покинул Дмитрий Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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