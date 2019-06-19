Глава Новокузнецка комментирует повышение платы за ЖКУ: прямая трансляция
Предполагается увеличение платы на 53 процента
Плата за коммунальные услуги увеличится на 53 процентаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов проводит пресс-конференцию, касающуюся вопроса повышения платы за ЖКУ. Увидеть комментарий главы города можно в прямой трансляции.
19 июня глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов пригласил журналистов на пресс-конференцию, на которой прокомментировал повышение предельного индекса платы за ЖКХ. Также в пресс-конференции принимает участие председатель городского Совета народных депутатов Олег Масюков. На пресс-конференнции рассматриваются также вопросы предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги.
Посмотреть трансляцию можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU