Глава Новокузнецка комментирует повышение платы за ЖКУ: прямая трансляция

СЕГОДНЯ 09:44 2019-06-19T09:44:38+03:00

Плата за коммунальные услуги увеличится на 53 процента Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов проводит пресс-конференцию, касающуюся вопроса повышения платы за ЖКУ. Увидеть комментарий главы города можно в прямой трансляции.

19 июня глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов пригласил журналистов на пресс-конференцию, на которой прокомментировал повышение предельного индекса платы за ЖКХ. Также в пресс-конференции принимает участие председатель городского Совета народных депутатов Олег Масюков. На пресс-конференнции рассматриваются также вопросы предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

Посмотреть трансляцию можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU