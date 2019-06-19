2019-06-19T09:42:59+03:00
Общество

В Кузбассе хотят возродить вытрезвители

Таких учреждений в области нет с 2011 года
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе вытрезвители упразднили еще в 2011 году.В Кузбассе вытрезвители упразднили еще в 2011 году.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Кузбассе хотят возродить вытрезвители. Подобные учреждения были упразднены в области в 2011 году.

Вопрос о возрождении вытрезвителей обсудят в четверг, 20 июня, на заседании Общественной палаты Кемеровской области. В нем примут участие комиссии палаты по охране здоровья граждан, физической культуре и спорту и комиссии по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами и ОНК, а также руководители департаментов охраны здоровья населения, социальной защиты населения, административных органов, представители ГУ МВД по Кемеровской области, администраций Кемерова и Новокузнецка, общественники.

Участники обсудят проблемы оказания помощи, в том числе, медицинской, нетрезвым людям, находящимся в общественных местах, проблемы создания в области вытрезвителей, взаимосвязь упразднения таких учреждений и уровня преступности и другие вопросы.

В Кузбассе вытрезвители исчезли в 2011 году. По данным общественников, после этого уровень пьяной преступности вырос почти в два раза. И если в 2009 году таких преступлений было зарегистрировано 4705, то только с начала 2019 года уже почти пять тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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