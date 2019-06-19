2019-06-19T09:57:10+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В офисах Россельхозбанка клиентам стали доступны современные компьютеры для самостоятельной работы и Wi-Fi

Данная услуга доступна в 100 офисах страны
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк оборудовал для своих клиентов автоматизированные рабочие места и бесплатный беспроводной интернет в 100 офисах на территории России. В первую очередь мероприятия направлены на продвижение среди клиентов наиболее востребованных продуктов и услуг, повышение качества сервиса, а также на обеспечение комфортных условий в офисах.

Цель нового сервиса – обеспечить доступ клиентов к финансовым услугам и предоставить им как можно больше возможностей изучить продуктовую линейку банка, выбрать для себя наиболее подходящий ипотечный или потребительский кредит, а также оформить вклад в режиме онлайн по выгодным ставкам. В частности, оценить удобство и преимущества системы дистанционного банковского обслуживания РСХБ в гостевой сети Wi-Fi на персональных устройствах или на стационарных компьютерах, установить «Мобильный банк» и многое другое. При этом совершить операции возможно самостоятельно или с помощью консультантов. Дополнительно клиенты могут воспользоваться сетью Интернет по своему усмотрению.

Кредитный портфель физических лиц РСХБ на 01 июня 2019 года составляет 430,5 млрд рублей. Объем привлеченных средств физических лиц на 01 июня 2019 года составляет более 1 трлн рублей. За пять месяцев 2019 года частные лица открыли в РСХБ свыше 525 тыс. новых вкладов на сумму более 321 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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