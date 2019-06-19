2019-06-19T11:57:59+03:00
Общество

С 1 июля в Кузбассе подорожает электроэнергия

Для населения начнут действовать новые тарифы
Ирина АВТУШКО
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С 1 июля будут действовать новые тарифы на электроэнергию.С 1 июля будут действовать новые тарифы на электроэнергию.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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С 1 июля в Кузбассе подорожает электроэнергия. Для населения начнут действовать новые тарифы.

Об изменениях, утвержденных Региональной энергетической комиссией Кемеровской области, рассказали в пресс-службе ПАО «Кузбассэнергосбыт». С 1 июля кузбассовцы, проживающие в домах со стационарными электроплитами или электроотопительными установками, а также жители сел, занимающиеся садоводством для своих нужд, будут платить 2,4 рубля за киловатт-час по одноставочному тарифу. Для других категорий населения новый тариф составит 3,43 рубля за киловатт-час.

Ранее «Комсомольская правда» - Кемерово» писала о том, что в Новокузнецке могут резко возрасти цены на коммунальные услуги. Местные депутаты на очередном заседании городского Совета предложили установить предельный индекс повышения платы за ЖКУ в 53 процента. Если законопроект будет принят, то горожане будут платить за коммуналку в полном объеме, в то время как сейчас часть расходов за них ресурсоснабжающим организациям возмещает бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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