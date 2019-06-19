2019-06-19T11:24:20+03:00
Происшествия

В Кемерове будут судить ночного рецидивиста

Он похищал ценные вещи из автомобилей
Ирина АВТУШКО
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Приметив подходящую машину, мужчина разбивал стекло кирпичом и похищал ценные вещи.Приметив подходящую машину, мужчина разбивал стекло кирпичом и похищал ценные вещи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кемерове будут судить ночного рецидивиста. Он похищал ценные вещи из припаркованных автомобилей.

Как установило следствие, 34-летний ранее судимый житель областного центра решил промышлять себе на жизнь кражами из автомобилей. Преступления он совершал исключительно ночью. Приметив транспортное средство, где в салоне находились ценные вещи, он разбивал стекло кирпичом, забирал имущество и скрывался. Водителям был причинен ущерб на общую сумму 28 тысяч рублей.

Похищенное – спортивную обувь и одежду, а также дорогостоящий портфель обвиняемый впоследствии продал, вырученные деньги в сумме 9 000 рублей потратил, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска.

Сейчас уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в суд Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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