Житель Белова хранил у себя дома мини-арсенал оружия

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-19T12:12:49+03:00

За незаконное хранение оружия и боеприпасов мужчину будут судить. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Житель Белова хранил у себя дома целый мини-арсенал оружия и боеприпасов. За незаконные действия мужчину будут судить.

Проверить дом 47-летнего местного жителя в ноябре прошлого года полицейские решили после поступившего сигнала о незаконном хранении оружия. Информация подтвердилась – при обследовании квартиры были найдены четыре предмета, по конструкции напоминающие пистолеты, патроны, большое количество пуль и 100 граммов пороха. Также при осмотре гаража подозреваемого был обнаружен сигнальный пистолет, приготовленный для внесения в нем конструктивных изменений.

Позже экспертиза показала, что в арсенале беловчанина был револьвер системы «Наган», переделанные под стрельбу боевыми патронами стартовый пистолет «ТТ», стартовый револьвер и самодельный однозарядный пистолет. Более 350 патронов различного калибра были признаны боевыми. Против мужчины возбудили уголовное дело.

-В ходе дознания установлено, что обвиняемый ради интереса изготавливал в собственном гараже патроны, а также на токарном станке переделывал сигнальные пистолеты в боевое оружие, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь мужчину будут судить, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU