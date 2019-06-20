Новокузнецкой гимназии присвоено имя Федора Достоевского

СЕГОДНЯ 03:26 2019-06-20T03:45:43+03:00

Это произошло в преддверии значимой для гимназии даты

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Одна из новокузнецких гимназий теперь будет носить имя великого русского писателя Федора Достоевского.

Накануне сразу двух знаменательных дать новокузнецкой гимназии №10 было присвоено имя Федора Достоевского. Так, в год 300-летия Кузбасса гимназия отметит свое 195-летие - со дня основания старейшего учебного заведения Кузбасса, Кузнецкого училища, на базе которого гимназия и была создана, а в 2026 году - 200-летний юбилей.

Руководитель гимназии некоторое время назад обратился в комитет по вопросам местного самоуправления присвоить гимназии имя писателя. Затем был запущен опрос общественного мнения, и большинство проголосовавших высказалось за присвоение гимназии имени Достоевского.

- Присвоение гимназии №10 имени Достоевского стало почетной и заслуженной наградой к 195-летию и 200-летию, ведь история учреждения во многом переплетена с судьбой писателя и людьми, лично его знавшими, - цитирует слова директора гимназии Татьяны Порядиной пресс-служба Совета народных депутатов города Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU