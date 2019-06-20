На клумбах Кемерова расцвели 1300 цветов

СЕГОДНЯ 04:17 2019-06-20T06:20:59+03:00

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Яркие цветники, чистые дороги, ухоженные газоны - коммунальщики Кемерова ежедневно создают чистоту и уют в городе.

Всего за сутки кемеровские озеленители высадили 1300 цветов на клумбы города. Благодаря этому Кемерово стал ярким и красочным. А еще «зеленых дел мастера» подстригли 1934 погонных метра живой изгороди, окосили траву на территории около 250 тысяч квадратных метров.

Одновременно с этим за порядком и чистотой на улицах города следят и другие специалисты. Так, всего сутки специалисты очистили 16,15 тысячи погонных метров прилотковой части дорог, 49 пешеходных переходов, 72 остановочных павильона и 14 светофорных объектов. А «Бродвеи», «Пумы» поливомоечные машины, тротуарные щетки промыли проезжие части и технические тротуары более 20 улиц, городские мосты и тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU