33 кузбасских выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

СЕГОДНЯ 08:54 2019-06-20T08:54:15+03:00

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В Кузбассе 33 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Также стали известны результаты экзамена по физике.

В департаменте образования и науки Кемеровской области рассказали, как выпускники сдали два экзамена - русский язык и физику. ЕГЭ по русскому языку проходил 3 июня, в нем приняли участие 10847 человек. Их них 33 выпускника получили за экзамен 100 баллов. На 80 - 99 баллов, что считается высоким результатом, сдали 2856 участников. Для сравнения: в 2018 году ЕГЭ на 100 баллов сдали 95 человек, а высокие баллы получил 3681 участник.

В ЕГЭ по физике, который выпускники сдавали 5 июня, приняли участие 2382 человека. Две кузбассовцев получили за него 100 баллов – этот показатель по сравнению с прошлым годом не изменился. На высокий балл сдали 157 участников.

Минимальный порог по русскому языку в 24 балла на смогли преодолеть 28 человек, по физике минимума в 36 не удалось достичь 112 участникам ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU