2019-06-20T09:05:49+03:00
Общество

Президент назначил председателя Кемеровского областного суда

Должность занял Алексей Ордынский
Екатерина БОРМОТОВА
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Алексей Ордынский исполнял обязанности председателя Кемеровского областного суда с октября 2018 года Фото: Кемеровский областной судАлексей Ордынский исполнял обязанности председателя Кемеровского областного суда с октября 2018 года Фото: Кемеровский областной суд
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Владимир Путин подписал указ о назначении председателя Кемеровского областного суда. Должность занял Алексей Ордынский.

Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. Данным указом президент назначил председателей кассационных судов общей юрисдикции, Верховного Суда, краевого суда и областных судов в субъектах России.

- Назначить на шестилетний срок полномочий председателем Кемеровского областного суда Алексея Ордынского, - говорится в документе.

Ранее Алексей Ордынский был исполняющим обязанности председателя Кемеровского областного суда - эту должность он занимал с октября прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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