СЕГОДНЯ 09:20 2019-06-20T09:20:16+03:00

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Реки Мысков будет патрулировать катер-амфибия. Он способен преодолевать даже маловодные участки.

Катер на воздушной подушке «Север» был приобретен за счет средства городского бюджета. Его передали в оперативное управление МЧС города Мыски. Главное задачей нового плавсредства станет помощь в ликвидации паводковых ситуаций и спасения горожан в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

-Катер-амфибия подходит для перемещения людей и грузов, - рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области. - Там, где из-за небольшого уровня воды в реках моторные лодки не способны передвигаться, катер на воздушной подушке успешно справляется со своей задачей.

Также отмечается, что катер на воздушной подушке «Север» может перемещаться там, где передвижение другого транспорта невозможно или затруднительно.

ИСТОЧНИК KP.RU