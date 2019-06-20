2019-06-20T11:28:39+03:00
Происшествия

Новокузнечанин сообщил о минировании бара, в который его не пустили

Так мужчина хотел отомстить
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке местный житель позвонил в полицию и сообщил, что один из баров заминирован. Мужчина хотел нарушить работу заведения, в которое его не пустили.

Инцидент произошел в феврале этого года в торговом центре «Юность». В 1.40 новокузнечанин позвонил со своего мобильного телефона в экстренные службы и рассказал, что в баре находится человек, который собирается взорвать заведение. Звонивший рассчитывал, что его сообщение нарушит нормальную работу бара.

Как оказалось, мужчина был обижен на администрацию ночного заведения, так как ранее его вместе с сожительницей туда не пустили - оба посетителя были сильно пьяны.

- В ходе проверки сообщения сотрудниками МВД данный факт не подтвердился, шутник был задержан. В судебном заседании подсудимый вину в преступлении признал полностью, раскаялся в содеянном, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Суд назначил ему наказание в виде трех лет двух месяцев лишения свободы условно. К тому же следующие три года он будет находиться на испытательном сроке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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