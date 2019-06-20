На кузбасской трассе столкнулись КамАЗ и трактор

СЕГОДНЯ 11:53 2019-06-20T11:53:35+03:00

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КамАЗ и трактор столкнулись на кузбасской трассе. В результате аварии пострадали водители тяжелой техники.

Серьезное происшествие произошло на автодороге Анжеро-Судженск – Кемерово 19 июня. Очевидцы указали местом аварии поворот на верхнюю Яю.

Судя по фото, которые были опубликованы в социальных сетях, после столкновения КамАЗ перевернулся, а трактор наполовину съехал в кювет.

В аварии пострадали два человека Фото: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"

Очевидцы сообщили, что в результате аварии пострадали оба водителя.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Предварительно, авария произошла из-за неверного маневра одного из транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU