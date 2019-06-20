На кузбасской трассе столкнулись КамАЗ и трактор
КамАЗ и трактор столкнулись на кузбасской трассе. В результате аварии пострадали водители тяжелой техники.
Серьезное происшествие произошло на автодороге Анжеро-Судженск – Кемерово 19 июня. Очевидцы указали местом аварии поворот на верхнюю Яю.
Судя по фото, которые были опубликованы в социальных сетях, после столкновения КамАЗ перевернулся, а трактор наполовину съехал в кювет.
В аварии пострадали два человека Фото: "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"
Очевидцы сообщили, что в результате аварии пострадали оба водителя.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. Предварительно, авария произошла из-за неверного маневра одного из транспортных средств.
ИСТОЧНИК KP.RU