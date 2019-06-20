В Кузбассе появится новый реабилитационный центр
В Кемеровской области появится новый модульный реабилитационный центр. Его будут строить совместно с московской компанией.
Руководитель департамента здравоохранения Кузбасса Михаил Малин подписал соглашение с директором проекта «Управляющая компания Л7» Лейлой Грозинской о сотрудничестве в строительстве модульного реабилитационного центра. Он появится на базе Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 и отделения кардиологии и реабилитации Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени Барбараша.
- Сотрудничество с этой компанией позволит начать новый этап в оказании медицинской помощи жителям Кузбасса по третьему этапу медицинской реабилитации, который в настоящее время в нашей области не представлен. Подписание носит предварительный характер. Но мы уже понимаем, с каким серьезным партнером мы можем работать, - отметил после подписания соглашения Михаил Малин.
ИСТОЧНИК KP.RU