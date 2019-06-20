2019-06-20T13:33:21+03:00
Общество

В Кузбассе появится новый реабилитационный центр

Помощь в его строительстве окажут москвичи
Екатерина БОРМОТОВА
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Соглашение было подписано в рамках III Форума социальных инноваций регионов в Москве Фото: департамент здравоохранения КузбассаСоглашение было подписано в рамках III Форума социальных инноваций регионов в Москве Фото: департамент здравоохранения Кузбасса
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В Кемеровской области появится новый модульный реабилитационный центр. Его будут строить совместно с московской компанией.

Руководитель департамента здравоохранения Кузбасса Михаил Малин подписал соглашение с директором проекта «Управляющая компания Л7» Лейлой Грозинской о сотрудничестве в строительстве модульного реабилитационного центра. Он появится на базе Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 и отделения кардиологии и реабилитации Кемеровского областного клинического кардиологического диспансера имени Барбараша.

- Сотрудничество с этой компанией позволит начать новый этап в оказании медицинской помощи жителям Кузбасса по третьему этапу медицинской реабилитации, который в настоящее время в нашей области не представлен. Подписание носит предварительный характер. Но мы уже понимаем, с каким серьезным партнером мы можем работать, - отметил после подписания соглашения Михаил Малин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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