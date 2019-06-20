2019-06-20T13:51:52+03:00
Общество

Больше двух тысяч кемеровских подростков будут работать летом

Ребятам доверят ремонт и благоустройство
Ирина АВТУШКО
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За две рабочих недели средняя зарплата составит от 4200 до 5200 рублей. ФОТО: Пресс-служба администрации КемероваЗа две рабочих недели средняя зарплата составит от 4200 до 5200 рублей. ФОТО: Пресс-служба администрации Кемерова
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Больше двух тысяч кемеровских подростков будут работать летом. Ребятам доверят ремонт, благоустройство и другие посильные работы.

В Кемерове Центр занятости совместно с учреждениями образования, культуры и спорта создадут 2,1 тысячи рабочих мест для подростков. В первую очередь будут трудоустраивать школьников из малообеспеченных и многодетных семей, а также подростки, состоящие на профилактических учетах.

За две рабочих недели средняя зарплата составит от 4200 до 5200 рублей. Ребята будут трудиться на предприятиях и в организациях города, участвуя в акциях, операциях и десантах. Трудовые бригади будут созданы и на базе школ.

-Круг обязанностей, которые определили подросткам – мелкий косметический ремонт учебных классов, ремонт мебели, реставрация книг в школьной библиотеке, благоустройство прилегающей территории, уборка мусора, - сообщили в администрации Кемерова.

На трудоустройство подростков город выделил восемь миллионов рублей, также дополнительные средства поступили от Центра занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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