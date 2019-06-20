2019-06-20T14:12:29+03:00
Происшествия

Кузбасская пенсионерка отдала лже-юристам полмиллиона рублей

Женщина хотела получить компенсацию
Екатерина БОРМОТОВА
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Мошенники убедили пенсионерку, что она покупала поддельные лекарства в интернете, и теперь ей полагается компенсацияМошенники убедили пенсионерку, что она покупала поддельные лекарства в интернете, и теперь ей полагается компенсацияФото: Екатерина САРДАКОВА
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В Новокузнецке пенсионерка перевела мошенникам, которые представились юристами, около 500 тысяч рублей. Женщина хотела получить компенсацию.

В полицию обратилась 70-летняя новокузнечанка, которая пожаловалась, что ее обманули мошенники. Женщина рассказала, что в начале июня ей позвонили с незнакомого номера – собеседница представилась сотрудницей крупной юридической организации, которая занимается выплатой компенсаций покупателям некачественных медицинских препаратов. Она рассказала, что в 2017 году была задержана преступная группа, которая продавала поддельные лекарства в интернете.

- Звонившая убедила горожанку в том, что одной из покупательниц подделок являлась именно она, в связи с чем ей полагается компенсация в сумме 580 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Позже с пенсионеркой связался мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что компенсация будет выплачиваться сертификатами номиналом в 650 тысяч рублей. В связи с этим горожанке необходимо вернуть банку разницу, а также оплатить 11 600 рублей налогов.

Новокузнечанка согласилась и перевела деньги на указанный счет. Через несколько дней ей позвонила неизвестная, которая представилась юристом банка, и сообщила, что на счет пенсионерки зачислен миллион рублей, и теперь она должна вернуть разницу. Горожанка перевела и эти деньги, но в итоге не получила никакой карты с миллионом.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников. Известно, что аферисты обналичили деньги за пределами Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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