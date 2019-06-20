2019-06-20T15:21:42+03:00
Общество

Семья подвергла годовалую дочь опасности в Новокузнецке

Родители гуляли с ребенком, будучи сильно пьяными
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке родители подвергли опасности свою годовалую дочь. Они вышли на прогулку с ребенком, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Вечером в полицию обратились горожане - они рассказали, что в Кузнецком районе двое нетрезвых взрослых гуляют с маленьким ребенком. Вскоре полицейские обнаружили пьяную супружескую пару с девочкой в возрасте один год четыре месяца на улице Ленина.

- 40-летний мужчина и 37-летняя женщина действительно находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и не могли обеспечить ребенку безопасность и должный уход. Супруги были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Девочку полицейские временно поместили в специализированное учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Новокузнечан привлекли к административной ответственности. Кроме того, семью в дальнейшем поставят на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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