Отец двоих детей погиб в аварии с грузовиком в Кузбассе

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-20T16:18:44+03:00

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В Кузбассе водитель легковушки погиб в аварии с грузовиком. У мужчины остались двое несовершеннолетних детей.

Серьезное ДТП произошло в четверг, 20 июня, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Тяжинском районе. На перекрестке столкнулись автомобиль Toyota и грузовик Volvo - от удара легковушку сильно деформировало и выбросило в кювет. В результате ДТП 29-летний водитель автомобиля Toyota, грубо нарушивший правила проезда перекрестка, скончался в Тяжинской районной больнице.

- Грубое нарушение правил дорожного движения всегда влечет за собой тяжкие последствия. В результате необдуманных действий и невнимательности оборвалась человеческая жизнь, и где-то в Мариинске без отца остались двое несовершеннолетних детей, - сообщили в ОГИБДД Тяжинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU