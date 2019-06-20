2019-06-20T15:57:10+03:00
Общество

Кузбассовцам продавали блюда японской кухни с кишечной палочкой

Опасный общепит закрыли на 20 суток
Екатерина БОРМОТОВА
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В общепите нашли кишечную палочку и много других нарушений Фото: pixebay.comВ общепите нашли кишечную палочку и много других нарушений Фото: pixebay.com
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В Кузбассе закрыли опасный общепит по производству блюд японской кухни. Здесь нашли кишечную палочку и еще множество нарушений.

Общепит работал на улице Энгельса в Ленинске-Кузнецком. В ходе проверки специалисты Управления Роспотребнадзора Кузбасса нашли в работе кухни много нарушений санитарного законодательства.

В частности, в помещении были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, для транспортировки сырья и готовой продукции использовался личный автомобиль, а сотрудники, которые осуществляли доставку, не имеют медкнижек. Кроме того, в общепите отсутствует уборщица, а одежда персонала стирается на дому.

В отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол. Суд счел, что выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда здоровью людей, и закрыл предприятие общественного питания на 20 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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