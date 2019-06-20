Кузбассовцам продавали блюда японской кухни с кишечной палочкой
В Кузбассе закрыли опасный общепит по производству блюд японской кухни. Здесь нашли кишечную палочку и еще множество нарушений.
Общепит работал на улице Энгельса в Ленинске-Кузнецком. В ходе проверки специалисты Управления Роспотребнадзора Кузбасса нашли в работе кухни много нарушений санитарного законодательства.
В частности, в помещении были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, для транспортировки сырья и готовой продукции использовался личный автомобиль, а сотрудники, которые осуществляли доставку, не имеют медкнижек. Кроме того, в общепите отсутствует уборщица, а одежда персонала стирается на дому.
В отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол. Суд счел, что выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда здоровью людей, и закрыл предприятие общественного питания на 20 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU