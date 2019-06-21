Присяжные осудили курсантов ФСИН, которые пытались убить новокузнечанку

СЕГОДНЯ 03:06 2019-06-21T03:06:07+03:00

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В Новокузнецке идет суд по делу трех курсантов ФСИН, которые пытались убить свою знакомую. Свой вердикт уже вынесли присяжные заседатели.

Покушение на убийство произошло в декабре 2017 года. По версии следствия, в июле девушка по просьбе знакомого оформила на себя кредит в размере 276 тысяч рублей. Однако молодой человек не захотел возвращать деньги и решил убить сокурсницу. Он подобрал соучастников и склонил их к преступлению.

Под надуманным предлогом компания выманила девушку из дома: как только она ушла, молодые люди проникли в ее квартиру, использовав дубликат ключей. Ничего не подозревавшая девушка вернулась домой ночью 28 декабря. Здесь курсанты сначала били ее битой по голове, а потом душили форменным ремнем. Полагая, что знакомая мертва, они ушли с места преступления, закрыв дверь квартиры на ключ.

Утром в институте забеспокоились и стали искать студентку. Ее доставили в больницу, где оказали помощь.

- Все трое подсудимых вину не признали, при этом организатор убийства категорически отрицал свою причастность. Именно он изъявил желание рассматривать дело с участием присяжных заседателей. Двое других непосредственных исполнителя убийства также оспаривали свою вину, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

После того, как прокурор предоставил суду доказательства, свой вердикт вынесли присяжные заседатели. Они признали курсантов ФСИН виновными в покушении на убийство.

В следующем судебном заседании сторона обвинения предложит суду свое мнение по квалификации действий виновных и мере их наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU