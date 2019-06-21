СЕГОДНЯ 05:39 2019-06-21T08:03:23+03:00

Подросток в красных шортах пропал в Таштаголе. ФОТО: поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт".

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В Таштаголе разыскивают 16-летнего Данила Кудинова. В последний раз его видели 18 июня, и с тех пор о подростке ничего неизвестно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 16-летнего Данила Кудинова, который пропал без вести 18 июня в Таштаголе.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения подросток был одет в белую футболку, красные шорты и белые кеды.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда, мальчик может находиться в любом городе Кузбасса.

Если вам известно его местонахождение, сообщите об этом сотрудникам полиции или на горячую линию «Лизы Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU