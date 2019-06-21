Возле новокузнецкого «Сити Молла» арестовали 11 автомобилей

СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-21T08:40:56+03:00

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Сразу 11 новокузнечан, имеющих различные задолженности, лишились своих автомобилей за один день. Примечательно, что все они оставили свои машины на парковке возле ТРЦ «Сити Молл».

Специалисты Управления федеральной службы судебных приставов провели рейд на парковке ТРЦ «Сити Молл».

Здесь они при помощи мобильно приложения отсканировали номера 250 автомобилей. Оказалось, что у владельцев 11 из них имеются различные задолженности. Одни не оплачивают по кредитным счетам, другие игнорируют штрафы, третьи – не хотят платить за услуги ЖКХ.

- Общая сумма арестованных транспортных средств составила более трех млн. руб. Имущество было оставлено владельцам на ответственное хранение, - сообщили в пресс-службе УФССП по Кемеровской области. - Если должники в течение 10 дней не оплатят всю сумму задолженности, арестованные автомобили будут переданы на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU