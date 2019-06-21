2019-06-21T11:27:29+03:00
Общество

Кемеровчане возмущены вырубкой деревьев во дворе

Получить внятный ответ, зачем рубят деревья, им не удалось [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчане возмущены вырубкой деревьев во дворе.Кемеровчане возмущены вырубкой деревьев во дворе.
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Жители одного из многоквартирных домов на проспекте Ленина в Кемерове возмущены: в их дворе зачем-то вырубают здоровые молодые деревья. При этом никто не дает объяснений, зачем это делается.

Кемеровчане возмущены вырубкой деревьев во дворе..

Одна из жительниц дома № 45 по проспекту Ленина прислала в редакцию видео. На кадрах запечатлено, как работник управляющей компании рубит деревья. Женщина несколько раз спрашивает его, зачем он уничтожает молодые здоровые зеленые насаждения. Однако мужчина уходит от ответа: «Это к мастеру, не ко мне». При этом мастер, который по словам «лесоруба», должен быть где-то неподалеку, куда-то уже уехал.

Тогда кемеровчанка обратилась в управляющую компанию, причем позвонила по тому телефону, который ей дал рабочий. Однако там никто трубку не брал. Да и по другим номерам управляющей компании найти правду не удалось.

- У нас очень красивый зеленый двор, и меня возмущает, что здесь появились какие-то лесорубы, - заявила кемеровчанка. - Уже успели вырубить сирень, рябинки, кустарник... Все деревья - молоденькие и здоровые. Разве так можно?

ИСТОЧНИК KP.RU

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