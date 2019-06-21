2019-06-21T14:00:06+03:00
Общество

В Кемерове из-за митинга ограничат движение автотранспорта

Ограничение будет действовать в течение трех часов
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове из-за митинга ограничат движение автотранспортаВ Кемерове из-за митинга ограничат движение автотранспортаФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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22 июня в Кемерове будет проходить торжественный митинг. Для того чтобы обеспечить безопасность горожан, движение автотранспорта будет временно ограничено.

Ограничение движения автотранспорта будет длиться в течение всего времени, пока будет проходить митинг. Предполагается, что горожане возложат цветы у памятника героям-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. С 10.00 до 13.00 движение автотранспорта будет ограничено на следующих улицах:

- по улице Весенней от улицы Николая Островского до Притомской набережной;

- по Притомской набережной от улицы Николая Островского до улицы Весенней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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