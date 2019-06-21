Новокузнечанин сутки пил спиртное в доме с двумя трупами

СЕГОДНЯ 13:04 2019-06-21T14:02:58+03:00

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27-летний новокузнечанин ближайшие 18 лет проведет за решеткой. Столь строгое наказание он понесет за убийство своей сожительницы и ее отца.

Эта трагедия случилась 11 августа 2018 года. 27-летний мужчина вместе со своей сожительницей и ее отцом устроили застолье. Обычное веселье постепенно сменило характер, и вместо задушевных разговоров полилась нецензурная брань. 62-летний хозяин дома оскорбил своего молодого гостя, а тот в отместку несколько раз ударил его ножом. А потом - и свою подругу, которая попыталась защитить отца. Не обращая внимания на то, что возлюбленная и ее отец не подают признаков жизни, мужчина выпил еще, лег спать, потом сходил еще за спиртным и продолжал пить в течение дня. Потом он закрыл дверь на замок и ушел.

На следующий день родственники кинулись искать молодую женщину и ее отца. Они стучали в дверь, но никто не открывал. При этом в доме звонил телефон. Тогда родственники выставили окно и ужаснулись тому, что увидели. Личность предполагаемого убийцы быстро установили. Он к тому времени уехал в соседний регион, но вскоре вернулся и был задержан полицией.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU