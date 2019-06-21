2019-06-21T14:02:58+03:00
Происшествия

Новокузнечанин сутки пил спиртное в доме с двумя трупами

На убийство мужчину толкнули обидные слова и алкоголь
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Новокузнечанин сутки пил спиртное в доме с двумя трупами.Новокузнечанин сутки пил спиртное в доме с двумя трупами.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

27-летний новокузнечанин ближайшие 18 лет проведет за решеткой. Столь строгое наказание он понесет за убийство своей сожительницы и ее отца.

Эта трагедия случилась 11 августа 2018 года. 27-летний мужчина вместе со своей сожительницей и ее отцом устроили застолье. Обычное веселье постепенно сменило характер, и вместо задушевных разговоров полилась нецензурная брань. 62-летний хозяин дома оскорбил своего молодого гостя, а тот в отместку несколько раз ударил его ножом. А потом - и свою подругу, которая попыталась защитить отца. Не обращая внимания на то, что возлюбленная и ее отец не подают признаков жизни, мужчина выпил еще, лег спать, потом сходил еще за спиртным и продолжал пить в течение дня. Потом он закрыл дверь на замок и ушел.

На следующий день родственники кинулись искать молодую женщину и ее отца. Они стучали в дверь, но никто не открывал. При этом в доме звонил телефон. Тогда родственники выставили окно и ужаснулись тому, что увидели. Личность предполагаемого убийцы быстро установили. Он к тому времени уехал в соседний регион, но вскоре вернулся и был задержан полицией.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ученики губернаторских образовательных учреждений Кузбасса отмечают выпускной
25 пляжей и мест отдыха у воды уже работают в Кузбассе
В Кемерове из-за митинга ограничат движение автотранспорта
Все обвиняемые по делу «Зимней вишни» останутся в СИЗО
Кемеровчане возмущены вырубкой деревьев во дворе
Возле новокузнецкого «Сити Молла» арестовали 11 автомобилей
В больнице Новокузнецка обнаружили холеру
Подросток в красных шортах пропал в Таштаголе
В Кемеровском районе запретили работу скважины с грязной водой
Присяжные осудили курсантов ФСИН, которые пытались убить новокузнечанку
Кузбассовцам продавали блюда японской кухни с кишечной палочкой
Отец двоих детей погиб в аварии с грузовиком в Кузбассе
Семья подвергла годовалую дочь опасности в Новокузнецке
Кузбасская пенсионерка отдала лжеюристам полмиллиона рублей
Больше двух тысяч кемеровских подростков будут работать летом
Виновный в гибели четверых человек Юрий Мовшин хочет выйти из тюрьмы
В Кузбассе появится новый реабилитационный центр
На кузбасской трассе столкнулись КамАЗ и трактор