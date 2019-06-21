25 пляжей и мест отдыха у воды уже работают в Кузбассе

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-21T13:50:51+03:00

В скором времени откроется еще 51 такое место

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Синоптики обещают, что жарких деньков этим летом будет немало, а потому с каждым днем в Кузбассе открываются новые пляжи и места для отдыха у воды. Так, уже сейчас работают 6 пляжей и 19 мест отдыха у воды.

Всего же в Кузбассе планируется открыть 28 пляжей. Отдохнуть у воды кузбассовцы смогут в 48 местах. Пока же оставшиеся готовятся к открытию, сотрудники МЧС проводят акцию «Вода – безопасная территория». Планируется, что ежедневно будут находиться под контролем 218 необорудованных мест доступа к водным объектам. Более 800 человек и 300 единиц техники будут патрулировать реки Кузбасса. В 40 детских оздоровительных лагерях, расположенных вблизи водоемов, на 15 туристических базах у воды, на освидетельствованных пляжах и местах массового отдыха специалисты проведут занятия и разъяснительную работу.

Специалисты МЧС напоминают об основных правилах безопасности:

1. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.

2. Не находитесь в воде длительное время. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.

3. Не заплывайте за буйки, ограждающие зону купания.

4. Не допускайте опасных игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.

5. Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Это одна из основных причин гибели детей.

6. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их легко относит от берега.

При возникновении нештатных ситуаций на воде сообщайте спасателям по телефону «101».

ИСТОЧНИК KP.RU