Ученики губернаторских образовательных учреждений Кузбасса отмечают выпускной

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-21T13:57:10+03:00

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Сегодня, 21 июня, ученики губернаторских образовательных учреждений отмечают выпускной. Свои поздравления выпускникам, их родителям и педагогам адресовал губернатор Сергей Цивилев.

Торжественное мероприятие, куда были приглашены выпускники кадетской школы полиции, кадетской школы МЧС, кадетской школы железнодорожников, женской гимназии, многопрофильного лицея и техникума народных промыслов, прошло в кемеровском парке имени Жукова. Из общего числа выпускников губернаторских учреждений – 26 «золотых» и 10 «серебряных» медалистов. Им были вручены наручные часы и премии.

Выпускников поздравил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Это самая прекрасная пора в жизни ребят. Перед ними открыты все двери! Помню себя в их годы – тогда я мечтал о форме и военной службе. Желаю ребятам успешно поступить в выбранные учебные заведения и реализовать все намеченные планы!», - написал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU