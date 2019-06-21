2019-06-21T16:30:37+03:00
Происшествия

Гейзер забил из-под земли на кемеровской улице

ЧП произошло из-за коммунальной аварии [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Гейзер забил из-под земли на кемеровской улице. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово".Гейзер забил из-под земли на кемеровской улице. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово".
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Кемеровчане обсуждают неожиданный фонтан, который бьет из-под земли в Кемерове. Напор воды настолько мощный, что высота струи достигает пятого этажа.

Гейзер забил из-под земли на кемеровской улице..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Видео с коммунальным чрезвычайным происшествием в социальные сети выложила одна из жительниц Кемерова. Мощный фонтан бьет прямо в стену жилого дома. Женщина отмечает, что вода - горячая, а напор настолько силен, что она достигает пятого этажа.

К слову, коммунальная авария произошла на улице Дзержинского, 4, днем 21 июня. Пользователи соцсетей, хотя и сочувствуют жителям близлежащих к фонтану домов, все-таки усмотрели в этом и позитивный момент: у части горожан сейчас нет горячей воды, а в таком фонтане вполне можно помыться. «Кто последний, если что?», «Не отключайте! Я сейчас приеду!» в шутку просят горожане. Впрочем, некоторые комментаторы отмечают, что вода из-под земли бьет холодная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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