2019-06-22T03:44:36+03:00
Общество

Десять новых детских игровых комплексов устанавливают в Кемерове

Монтаж одного из них уже близок к завершению
Екатерина РОМАНОВА
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Десять новых детских игровых комплексов устанавливают в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.Десять новых детских игровых комплексов устанавливают в Кемерове. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.
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В самом скором времени в Кемерове установят 10 новых детских игровых комплексов. Первый из них уже находится в работе, а к монтажу остальных специалисты приступят на следующей неделе.

Ребятня из Кемерова совсем скоро получит возможность проводить время на новых детских площадках. Это стало возможным благодаря областной программе «»100 детских площадок».

Первой примет ребятню площадка в Сквере влюбленных, где уже идет монтаж. Затем специалисты будут работать в сквере на улице Пионер, в парке на улице Белозерная, в районе дома №52 по проспекту Октябрьскому, на площадке перед зданием территориального управления Рудничного района, на площадке перед Центром по работе с населением «Петровский» (улица Каракумская,17), в парке Победы на Промышленновском шоссе, 56А, около дома № 40 по улице Интернациональной, около ДК шахтеров, около дома № 9 по улице 40 лет Октября.

- В Кировском районе произведен демонтаж старых элементов, подготовлена площадка для нового игрового комплекса. Новая игровая зона, безусловно, придется по душе юным кемеровчанам. На площади 13,5 х13 квадратных метров появятся спортивный уголок, песочница, качели, лавочка, несколько игровых элементов, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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