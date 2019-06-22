2019-06-22T05:19:09+03:00
Происшествия

Один человек погиб, трое пострадали: в Кузбассе произошло смертельное ДТП

ДТП произошло в Яйском районе
Екатерина РОМАНОВА
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Один человек погиб, трое пострадали: в Кузбассе произошло смертельное ДТП. ФОТО: vk.com, "Zello:АвтоКанал - Анжеро-Судженск".Один человек погиб, трое пострадали: в Кузбассе произошло смертельное ДТП. ФОТО: vk.com, "Zello:АвтоКанал - Анжеро-Судженск".
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Днем в пятницу на кузбасской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое стоило жизни одному из пассажиров легковушки. Еще три человека с травмами были госпитализированы.

Один человек погиб, трое пострадали: в Кузбассе произошло смертельное ДТП..Видео: vk.com, "Zello:АвтоКанал - Анжеро-Судженск".

Автоавария произошла около трех часов дня на автодороге «Судженка – Кайла – Улановка - Яя» на перекрестке Красная горка – Майский. Сотрудники полиции предварительно установили, что что водитель «Лады» на перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota.

- В результате столкновения транспортных средств погиб пассажир «Лады Приоры», ее водитель и еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также полиция Кузбасса напоминает автолюбителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно следовать Правилам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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