Один человек погиб, трое пострадали: в Кузбассе произошло смертельное ДТП
Днем в пятницу на кузбасской трассе произошло дорожно-транспортное происшествие, которое стоило жизни одному из пассажиров легковушки. Еще три человека с травмами были госпитализированы.
Один человек погиб, трое пострадали: в Кузбассе произошло смертельное ДТП..Видео: vk.com, "Zello:АвтоКанал - Анжеро-Судженск".
Автоавария произошла около трех часов дня на автодороге «Судженка – Кайла – Улановка - Яя» на перекрестке Красная горка – Майский. Сотрудники полиции предварительно установили, что что водитель «Лады» на перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota.
- В результате столкновения транспортных средств погиб пассажир «Лады Приоры», ее водитель и еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают все детали ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также полиция Кузбасса напоминает автолюбителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге и неукоснительно следовать Правилам дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU